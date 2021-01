La vie paraîtra particulièrement onirique cet été en raison de la rétrograde de Neptune en Poissons qui nous incite à penser moins et à ressentir plus. Nous pourrions laisser notre corps et notre âme être nos principaux guides lorsqu'il s'agit de savoir avec qui nous avons des relations sexuelles. Et si nous sommes dans une relation engagée, faire l'amour sera comme une façon profondément enivrante d'apprendre à mieux se connaître en se liant, dans tous les sens du terme. La saison 2021 du Scorpion en est un conte de fées. Avec Mars, la planète de l'action, en Scorpion à partir du 30 octobre, suivie d'une nouvelle lune sensuelle en Scorpion le 4 novembre, nous nous sentirons collectivement plus mystérieu·ses·x, plus audacieu·ses·x et plus coquin·e·s au fil de l'année, ce qui nous encourage à expérimenter et à aller plus loin, plus fort et plus profond que d'habitude, tant sur le plan sexuel que sur celui de l'âme. Si nous terminons l'année en ayant manifesté un plan à trois ou un fantasme BDSM , nous pouvons mettre cela sur le compte de la mystérieuse éclipse lunaire en Taureau le 19 novembre, qui amplifie complètement notre endurance sexuelle à la fin de l'année.