Cette saison du Capricorne commence un peu plus en fanfare que la plupart des autres. "Elle a lieu le même jour que le solstice d'hiver. C'est une période où les jours sont plus courts et les nuits plus longues, ce qui amincit le fossé entre le monde spirituel et le monde physique", explique l'astrologue Lisa Stardust . C'est aussi le même jour que la Grande conjonction, un événement qui se produit tous les 20 ans et qui est marqué par la rencontre entre Jupiter et Saturne. La Grande conjonction de cette année est super puissante, parce que Jupiter et Saturne sont particulièrement proches l'un de l'autre, et parce qu'ils se rencontrent dans un signe d'air pour la première fois depuis longtemps. Ce changement est considéré comme le début d'une nouvelle ère, où nous serons tous davantage axés sur l'humain et l'innovation. Et tout cela se passe le premier jour de la saison du Capricorne.