8 calendriers de l’Avent beauté pour patienter jusqu’à Noël

En ce qui concerne les cadeaux de beauté pour les fêtes, on ne peut passer à côté des calendriers de l'Avent. Ces boxes épiques sont uniques et vous voudrez les réutiliser pendant des années (ma mère y met des minis chocolats par exemple). Sans compter que les marques de beauté sont particulièrement exigeantes lorsqu'il s'agit de remplir leurs calendriers de l'Avent avec une approche "more-is-more". Et, si les saisons précédentes n'ont pas suffi à prouver le bien-fondé des calendriers, alors préparez-vous pour un haul fêtes de fin d'années 2020.