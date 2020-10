Covid ou pas, voici 13 inspirations de maquillage pour Halloween

Oui, Halloween c'est samedi. Avec cette année plus que spéciale, les mois sont passés à une vitesse folle. Et avec toutes ces nouvelles restrictions, il est bon de se demander si ça vaut encore le coup de célébrer la fête des morts. Et bien OUI ! Même si les masques faciaux et les gestes barrières sont bien évidemment de la partie, rien ne vous empêche de vêtir votre plus beau costume pour aller chercher des sucreries, pour une fête Zoom ou pour une soirée pyjama chez votre meilleure amie (en petit comité bien entendu).