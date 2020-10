La nouvelle collection, disponible sur Byredo.com et dans les boutiques Byredo, comprend des produits allant du mascara aux bâtons de couleur multi-usages. La touche Byredo (pensez aux noms de nuances insolentes comme Kumato et Sauce) est bien présente. "J'ai fondé Byredo il y a presque 15 ans, mais il y a environ cinq ans, j'ai eu le sentiment que le maquillage pouvait devenir une forte manifestation physique de l'esthétique Byredo, chose plus difficile avec le parfum, qui est en quelque sorte invisible", explique le fondateur Ben Gorham à Refinery29. Ce qui fait réellement que cette collection s'impose, c'est sa création en partenariat avec une des visionnaires les plus cool de l'industrie de la beauté d'aujourd'hui : la maquilleuse britannique Isamaya Ffrench - dont le travail peut être reconnu instantanément à travers les éditos et les défilés. "Je suis tombé sur le travail d'Isamaya Ffrench, qui m'a beaucoup séduit, et ça m'a donné l'occasion de discuter de cette idée de faire de la couleur un pilier de l'identité visuelle Byredo", explique Gorham. "Deux ans plus tard, nous y voilà !"