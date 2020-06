15 célébrités qui vous donneront envie d’un piercing au téton

Mais, depuis quelque temps, les piercings aux tétons ont été, pour ainsi dire, "libérés". Ces dernières années, les célébrités n'ont pas vraiment caché le plus intime de leurs piercings. Grâce aux chemises ultra-fines, aux hauts moulants et transparents, à Instagram et au body positivisme, des stars comme Kendall Jenner et Bella Hadid exposent fièrement leurs bijoux de poitrine.