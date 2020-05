La ligne de soins de Kylie Jenner enfin disponible en France – & pour moins de 35 €

Kylie Skin, la gamme de soins complète pour la peau de Kylie Jenner débarque enfin en France. "Les soins de la peau et le maquillage vont de pair, et je rêve de Kylie Skin depuis que j'ai lancé Kylie Cosmetics", avait écrit Jenner lors du lancement de la ligne. "J'y ai travaillé toute ma vie et je n'arrive pas à croire que j'annonce enfin le lancement !"

La ligne de produits, qui est disponible à la vente en France depuis le 22 mai en exclusivité chez Nocibé, est, selon son Instagram, cruelty-free, sans gluten, sans parabène et sans sulfate, les produits sont également vegan.

La nouvelle marque disposait déjà d'un site web et une page officielle Instagram (@kylieskin), qui a réussi à comptabiliser près d'un million de followers un jour seulement après son annonce. Les produits coûtent entre 24 et 35 euros. La collection, joliment présentée dans un rose millennial s'articule autour de six produits pour le visage : un nettoyant moussant, un lait tonique à la vanille, un gommage aux noix, un hydratant visage, une crème pour les yeux et un sérum à la vitamine C.