Pourquoi la rumeur court que Selena Gomez s’est rasé la tête ?

Un fan de la chanteuse a posté sur Twitter une photo en apparence réelle de Gomez arborant une sublime boule à zéro, ainsi qu'une autre photo de cheveux sur le sol avec une tondeuse et des ciseaux. "@SelenaGomez a partagé son nouveau look dans sa Story Instagram", écrivait le compte. Les fans sont devenus hystériques, et le tweet a généré près de 6 000 retweets et 50 000 likes. De nombreuses personnes se sont demandés si ces photos étaient bien réelles - et on est là pour vous donner la réponse, qui est clairement non.