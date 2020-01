"Tu veux vraiment savoir où j'étais pendant tout ce temps (You'll really wanna know where I've been all this time) / Laisse-moi te le dire (So lemme tell ya) / J'avais les pieds à terre et j'ai pu sentir ce que ça faisait de vivre vraiment (Ooh, got two feet on the ground and felt what real is like / What it was like) / Loin de la scène, à vivre la vie sauvage (Livin' out of the scene, out in the wild) / Et réapprendre à respirer (Learnin' to breathe) / Là-haut dans les nuages, loin des foules (Up in the clouds, far from the crowds) / J'arrive pas à croire que je peux être de nouveau vocale et bruyante (I can't believe I can be loud) / A tenir la main des tenèbres et savoir que mon coeur a le droit d'exister (Holdin' hands with the darkness and knowin' my heart is allowed)./