Les meilleurs streetstyles de la Fashion Week

La Fashion Week c'est fini. Après plus de 8 jours de défilés, la Fashion sphère rentre se coucher et reprendre une activité "normale". Et à en voir le looks des invités, Marine Serre a dû connaitre un sacré moment de consécration lundi dernier. Autre marques en vue cette année : Maison Margiela, Courreges, Dior et Fendi.

Donc rien de bien nouveau sous la pluie, vous nous direz. Pourtant, à en juger par nos photos de streetstyles, l'originalité était belle et bien présente.

Allez, venez, on vous montre.