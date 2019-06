Dans ce même extrait, Caroll nomme 15 autres personnes qui ont fait des accusations « crédibles » à l’encontre du président des États-Unis. Elle le décrit comme un « magnat de l’immobilier » — elle ne le nomme pas dans l’extrait, mais la référence à Trump ne fait aucun doute. Pendant plus de 25 ans Carroll a répondu aux questions de ses lectrices dans la chronique Elle US « Ask E. Jean ». C’est lorsqu’elle a réalisé que les personnes lui demandant conseil avaient toutes un problème en commun — les hommes — qu’elle a commencé à écrire What Do We Need Men For? A Modest Proposal , qui sera publié le 2 juillet prochain. Lorsque le mouvement #MeToo a été lancé, elle a décidé de garder une liste des hommes les plus odieux de sa vie (The Most Hideous Men of My Life), qui se veut le reflet des nombreuses expériences toxiques et invasives avec des hommes aux comportements prédateurs au cours de sa vie. La liste inclut aussi des hommes de pouvoir du domaine médiatique comme Les Moonves et Roger Ailes