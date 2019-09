Hör auf, dir zu viele Gedanken über den Fruchtzucker in Obst zu machen

Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Es gibt zwei verschiedene Zuckerarten in Nahrungsmitteln: Zucker, der von Natur aus in Lebensmitteln vorkommt wie Fruktose (der Zucker im Obst) oder Laktose (Zucker in Milchprodukten), und zugesetzten Zucker , also jede Art von Zucker oder Süßstoff, der Nahrungsmitteln oder Getränken bei der Herstellung zugeführt wird, erklärt Diätassistentin und Coach für intuitive Ernährung Alissa Rumsey . Obst und Süßigkeiten enthalten zwar unterschiedliche Zuckerarten, unser Körper weiß das aber nicht wirklich, sagt sie. „Ob weißer oder brauner Zucker, Honig, Agavendicksaft oder Maissirup, der Körper verarbeitet alles auf ähnliche Art und Weise“.