Je nach Art können dekorative Zimmerpflanzen mehrere hundert Milliliter Wasser pro Quadratmeter Blattfläche abgeben, so die Expertin weiter. Am Beispiel einer Lilie mit einer Höhe von etwa 50 Zentimetern und 30 Zentimeter Durchmesser, ergibt das am Ende eines Tages schätzungsweise 100 Milliliter an verdunstetem Wasser. „Um nachweislich einen Effekt wahrzunehmen, sollte man an Grünem jedoch nicht sparen. Optimal wäre ein Mix aus unterschiedlich großen und verschieden geformten Zimmerpflanzen, dann wirkt sich das natürliche Interior nicht nur positiv auf den Teint, sondern auch auf das allgemeine Wohlbefinden, die Produktivität und sogar gesundheitsfördernd auf den Puls aus.“