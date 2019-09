Ganze Märchen wurden um dieses ja an sich leblosen Attribut unserer Kopfes geschrieben. Haare unterstreichen unseren Indiviualismus und sind uns oftmals so teuer und lieb wie unsere Arme und Beine. Siehe die regelmäßigen Kreischorgien, sobald bei Germany's Next Topmodel der Besuch beim Friseur ansteht. Kein Wunder also, dass es einen schier nicht enden wollenden Mythen-Katalog um unser geliebtes Haupthaar gibt. Wir haben mal nachgeforscht, was an diesen Gerüchten eigentlich dran ist und welche Behauptungen ihr getrost unter Firlefanz ablegen und vergessen könnt.