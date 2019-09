Das ist das Konzept hinter Womom - Rotkopfs neuem Label aus München, das Muttersein mit Vor- und Nachteilen ziemlich stylish in seine Kollektion integriert. Annette Granados und Tatiana Peco sind Mitgründerinnen. Von amüsanten Statement-Shirts über Accessoires mit Augenzwinkern hat Womom viele coole Teile zu bieten. Im September folgt eine Schmucklinie. Die ersten Highlights gibt's in unserer Slideshow! So nah waren Mutti und Gucci noch nie beieinander.