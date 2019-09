Juristin Hanan Kayed vermittelt Flüchtlinge in WGs

Warum können geflüchtete Menschen in Deutschland nicht einfach in WGs wohnen statt in Massenunterkünften? Das hat sich das Team von Flüchtlinge Willkommen auch gefragt. Im Herbst 2014 beschlossen die Gründer Mareike Geiling und Jonas Kakoschke, ein Zimmer in ihrer Wohnung einer geflüchteten Person zur Verfügung zu stellen. Einen Monat später zog Bakary aus Mali bei Jonas und Mareike ein – die erste WG, die durch das Projekt entstand. Mittlerweile gibt es Büros in Berlin, Hamburg und Leipzig. Seit sechs Monaten ist die Berliner Juristin Hanan Kayed bei “Flüchtlinge Willkommen” mit an Bord und bringt Wohnraumgebende und geflüchtete Menschen zusammen. Wir treffen Hanan in Berlin und sprechen über die problematische Unterbringung von Geflüchteten in Massenunterkünften, ihre Wünsche an die Flüchtlingspolitk und natürlich darüber, warum jede WG einen Geflüchteten als neuen Mitbewohner in Betracht ziehen sollte!