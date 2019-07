Wie schwer ist es wirklich, man selbst zu sein?

Und in welchem Look? Wie oft bist du schon einem Trend hinterher gejagt, um dann festzustellen, dass er gar nicht zu dir passt? Desigual folgt dafür einem ganz einfachen Prinzip: sie kleiden keine Körper, sondern Menschen. Menschen, die ebenfalls den Mut haben, kompromisslos sie selbst zu sein. Was nicht bedeutet, dass du nicht auch mal (modisch) daneben liegen kannst. Aber steh dazu und laugh it off! Davon handelt auch der Song „Myself Again“ von der spanischen R&B-Sängerin Aleesha, den sie im aktuellen Kampagnenvideo von Desigual präsentiert. Er erzählt von der Freiheit, sich selbst zu finden und zu bleiben – unabhängig davon, was die Außenwelt denkt. „Lately, they’ve been questioning all the things that I wanna do“ singt die 19-Jährige aus Ibiza, „blame me for being myself but I’d do it all again".