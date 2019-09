Früher bedeutete das Wochenende für mich Beine rasieren, passenden BH zum Höschen aussuchen und dieses wohlige Kribbeln, namens Aufregung, in der Bauchregion verspüren und genießen. Das Wochenende ist in erster Linie natürlich zum Entspannen da, aber auch gerne mal, um sich ins Nachtleben zu stürzen und auch manchmal nicht zu wissen, wo man am nächsten Tag aufwachen wird. Denn Hand aufs Herz, gibt es ein Gefühl das aufregender ist als jemand neues in einer Bar, Club oder Privatparty kennenzulernen? Aus einem ersten flüchtigen Blick, wird ein zweiter, darauf folgt die Bestätigung des Gegenübers dass er dich auch wahrgenommen hat. Ein Lächeln wird ausgetauscht, als wolle man einen Deal besiegeln. Stunden verstreichen, gefüllt von weiteren Blicken, offensichtlichem Lachen, zuprosten über die Tanzfläche hinweg, bis man irgendwann rein zufällig nebeneinander an der Bar steht und sich einen Drink bestellt. Zaghafte erste Worte bis hin zum euphorischen Gespräch, gefolgt vom knutschen in der Ecke. Von nun an schwebt man auf Wolken, feiert bis morgens zusammen weiter und denkt nicht an morgen. Bis zum nächsten Morgen... Was dann folgt kann sich völlig unterschiedlich entwickeln, aber darum soll es in diesem Text nicht gehen.