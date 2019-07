Meine aller, allerbeste Freundin lebt in New York. Nicht nur die Entfernung hat zur Veränderung unserer Freundschaft beigetragen, sondern auch der Fakt, dass sie noch keine Kinder hat. Früher habe ich sie immer angerufen und ihr ständig wegen allem möglichen geschrieben. Heute ist das anders – besonders, wenn es um Kinderthemen geht. Es ist nicht so, als wäre mir ihre Meinung nicht mehr wichtig oder als würde ich manche Dinge nicht mir ihr teilen wollen! Es liegt daran, dass sie sich nicht in meine Situation hineinversetzen kann. Das ist einfach so. Wenn du ein Kind zur Welt bringst, verändert sich deine Haltung zu gewissen Themen und manchmal ist es dann eben leichter, mit jemandem zu reden, der das Gleiche durchmacht wie du. Ähnlich war es, als mein Papa gestorben ist. Meine Freund*innen wollten für mich da sein, aber am meisten Trost und Verständnis fand ich bei Menschen, sogar bei Fremden, die auch schon mal eine Person verloren haben, die ihnen sehr nahestand.