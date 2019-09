Wir haben den Wet-Hair-Look vom Laufsteg im echten Leben getestet & das ist unser Urteil

Wenn ich sage, ich habe meinen perfekten Look gefunden, meine ich das natürlich nicht wortwörtlich. Oder doch? Ich liebe ihn einfach so sehr. Erst fand ich es etwas umständlich, weil es mehr Zeit gekostet hat, mich fertigzumachen. Denn bisher habe ich meine Haare wie gesagt gar nicht gestylt. Und ich habe mich dagegen entschieden Fahrrad zu fahren, damit mein Helm nicht an meinem Kopf festklebt und bin mit der U-Bahn gefahren (was einfach nur grausam war). Aber ich hatte nicht das Gefühl, es würden mich mehr Menschen anschauen als sonst. Was meiner Meinung nach daran lag, dass ich mich wohl in meiner Haut gefühlt habe. Es fühlte sich einfach … richtig an. Es klingt vielleicht albern, aber die Frisur ist praktisch das Äquivalent zu dem, was ich versuche, mit meinen Outfits auszudrücken (meistens misslingt es mir allerdings): eine disziplinierte, knallharte Femme, die auf keinen Fall auf darauf abzielt, Männern zu gefallen. Den ganzen Tag lief ich erhobenen Hauptes durch die Straßen.