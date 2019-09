Man erzählt wohl niemandem mehr was Neues, wenn man die Netzstrumpfhose jetzt als „wieder salonfähig“ deklariert. Aus jedem Loch ein jeder sorgfältig zerrissenen Jeans und aus jedem zweiten geposteten Hosenbund lugen momentan Fischernetz-Maschen hervor. Und, um Gottes Willen, man darf jetzt sogar nach einem Alter von sechseinhalb Jahren Strümpfe in offenen Schuhe tragen (siehe Balenciaga). Man mag der Idee zwar zuerst mit früh antrainiertem Widerwillen begegnet sein, aber der Look schreit einfach so rührend „Mama, Papa, guckt mal: Ich darf jetzt machen was ich will – sogar Socken in Sandalen!“.