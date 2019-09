So sieht es aus, wenn wir Kindern die medizinische Versorgung verweigern

„Krankheiten sind überall auf der Welt eine Priorität – insbesondere in Entwicklungsländern und unter den ärmsten Völkern“, fügt Noriko Hyashi hinzu, die ein Foto ihrer Mutter beigesteuert hat, die selbst Gesundheitsprobleme hat, wie sie sich um ihre leidende Großmutter in Japan kümmert. „Aber sie sind auch in Industrieländern ein dringlicheres Problem geworden, wie es in Japan der Fall ist: 520.000 Senioren stehen auf der Warteliste, um Krankenpflege zu erhalten. Es war wirklich schwer, ein Altenheim für meine Großmutter zu finden, deshalb berührt mich diese Realität auf einer persönlichen Ebene.“