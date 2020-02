“If a race has no history, it has no worthwhile tradition, it becomes a negligible factor in the thought of the world, and it stands in danger of being exterminated,” sagte der Historiker und Initiator des Black History Month Carter G. Woodson. “Wenn eine ´Race´ keine Geschichte hat, dann hat sie keine lohnende Tradition. Sie wird zu einem vernachlässigbaren Faktor im Denken der Welt, und es besteht die Gefahr, dass sie ausgelöscht wird,” grob übersetzt. Somit war es Woodsons Wunsch, die Leistungen der Afroamerikaner*innen in den Mittelpunkt zu stellen. Die etablierten Historiker*innen ließen die Afroamerikaner bis in die 1960er Jahre in der amerikanischen Geschichte außen vor und Woodson arbeitete seine ganze Karriere lang daran, dieses Versäumnis zu korrigieren. Seine Gründung der “Negro History Week” im Jahr 1926 ebnete den Weg für die Etablierung des Black History Month im Jahr 1976.