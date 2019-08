Alkohol kannst du in Maßen genießen, aber sobald du merkst, dass du betrunken bist, enthält deine Muttermilch wahrscheinlich auch Alkohol. „Wenn du ein Glas Wein trinkst, geht dein Blutalkoholspiegel erst hoch und nach etwa einer Stunde wieder runter“, sagt Burgert. „Ähnlich ist es bei der Muttermilch.“ Die Zusammensetzung der Milch variiert: „Der Alkohol bleibt nicht so lange in der Milch, bis du diese abpumpst. Es ist ein dynamischer Prozess.“ Du darfst dir also ab und zu ein Gläschen gönnen, aber sobald du das Gefühl hast, betrunken zu sein, solltest du dein Kind besser erst Mal nicht stillen – bis du wieder nüchtern bist. Am besten stillst du es also bevor du etwas trinkst. Pumpe am besten auch vorher schon etwas ab, auf das du im Zweifelsfall zurückgreifen kannst.