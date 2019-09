Das wird nicht verhindern, dass die AfD an diesem Sonntag in den Bundestag einzieht. Aber wenn die AfD in den Bundestag einzieht, dann muss ich wenigsten hinterher nicht sagen, dass ich auf dem Sofa lag und Netflix geschaut habe. Ich möchte am Sonntag keinen Schock erleben wie beim Brexit und bei Trump, ich möchte zumindest vorbereitet sein. Denn es geht jetzt nicht um ein Land, in dem ich ab und an mal Ferien mache, sondern um meine Heimat. Darum, dass vielleicht bald Rechtsradikale im Bundestag Anträge stellen und diskutieren können. Ich habe keinen Einfluss darauf, wie viele Stimmen die AfD bekommen wird, aber immerhin schafft die finstere Aussicht, dass sie überhaupt eine nennenswerte Anzahl von Stimmen bekommt, das, was die beiden anderen politischen Schocks geschafft haben: Sie schafft es, Menschen zu mobilisieren, die eigentlich aufgegeben hatten, Menschen, die nicht wählen gehen wollten. Mich mobilisiert sie auch, meine Stimme abzugeben – aber für eine andere Partei und für unsere Demokratie.