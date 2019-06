Und ich muss sagen, auch die neuen Teeniefilme begeistern mich (falls du Booksmart See You Yesterday und The Perfect Date noch nicht gesehen hast, solltest du das so schnell wie möglich nachholen!). Obwohl ich längst erwachsen bin, liebe ich Coming-of-Age-Geschichten, die sich eigentlich an jüngere Generationen richten. Ich liebe den schonungslos ehrlichen Ansatz, den die Netflix-Serie Sex Education verfolgt und die Art und Weise, wie sie Beziehungen zwischen Teenagern thematisiert. Ähnlich ist es bei To All The Boys I Loved Before , der übrigens für ein unglaublich hohes Engagement in den sozialen Medien sorgte und das zeigt, dass ich mit meiner Leidenschaft nicht alleine dastehe. Auch einige R29-Kolleg*innen und meine Mitbewohnerinnen stehen auf Rom-Coms mit jugendlichen Darsteller*innen – letztere besonders an Kater-Sonntagen. Aber warum sind wir auch im Erwachsenenalter so besessen von Filmen, die sich eigentlich an Teenager richten?