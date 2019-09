Warum Frauen weniger rechts wählen

Feminismus bedeutet Gleichstellung von Mann und Frau. Alle die für Gerechtigkeit sind, können Frauke Petry & Co nicht unterstützen: „Die Alternative für Deutschland bekennt sich zur traditionellen Familie als Leitbild", heißt es in ihrem Grundsatzprogramm. Dass eine Partei definieren darf, wie eine Familie und die Geschlechterordnung auszusehen hat, ist so gar nicht 2016. Auch nicht die Angst davor, Genderaspekte in Kita und Schulen zu berücksichtigen. Laut der Pressemitteilung der hessischen AfD sorge dies für die Konfrontation von „Kleinstkindern mit sexuellen Methoden und Praktiken“.



Punktet Hetze gegen Andersdenkende oder Ausgrenzung von Minderheiten ebenso weniger bei Frauen? Die Universität Leipzig hat gerade erst eine Studie veröffentlicht, die besagt, dass Frauen fast so ausländerfeindlich sind wie Männer (18,9 zu 22,2 Prozent), aber nur halb so viele Frauen wie Männer sind antisemitisch (3,3 zu 6,6 Prozent). 3,3 wichtige Prozent.



Übrigens: Auch in Österreich wählen mehr Männer als Frauen die FPÖ. Bei der für ungültig erklärten Bundespräsidentenwahl in Österreich wählten 60 Prozent der Frauen den Ex-Grünen-Chef Alexander van der Bellen und 40 Prozent den FPÖ-Politiker Norbert Hofer. Bei den Herren war es genau umgekehrt. Und auch in den USA zeigen die Hochrechnungen, dass Donald Trump wesentlich besser bei den Männern ankommt.