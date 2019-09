So gegensätzlich wie Moscow Mule und grüne Smoothies ist auch der Modestil in Hamburgs Szenevierteln



Wer denkt, dass es modisch in Hamburg nur Seglerschühchen und gestreifte Blusen zu sehen gibt, sollte der Hansestadt mal wieder einen Besuch abstatten. Die Vielfalt der Stile und Geschmäcke ist von Viertel zu Viertel so unterschiedlich wie die Artenvielfalt in Hagenbecks Tierpark. Ob in Eppendorf, im Grindel, in der Innenstadt oder auf der Schanze – jeder Ort hat einen ganz eigenen Chic. Mit Grazia Mode-Assistentin Aminata sind wir den verschiedenen Stadtteilen und deren Styles auf die Schliche gegangen und haben unter die Lupe genommen, wer was wo trägt. Sich in den Hotspots der Stadt als Touri outen, braucht schließlich keiner.