Vier gute Gründe, warum die Grünen nicht mehr wählbar sind

Das Bild entstand im Januar, kurz nachdem Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt von ihrer Partei zu Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl bestimmt worden waren. Die beiden lebten damals in dem Glauben, im Herbst vielleicht sogar Vize-Kanzler werden zu können. Mehr Aufbruch als ein "Uiuiui" drückt dieses Bild aber nicht aus. "Excuse me", möchte manzitieren, "I am not convinced"; ich bin nicht überzeugt. Eine Figur wie der Ex-Aktivist, Turnschuhminister und Vize-Kanzler ist den Grünen längst abhanden gekommen. Eine Petra Kelly? Ein junger Otto Schily (einst RAF-Anwalt, später SPD-Innenminister)? Ein Jürgen Trittin? Oder wenigstens eine Kerstin Müller? Solche Persönlichkeiten sucht man längst vergebens. Stattdessen regiert bürgerliche Betulichkeit à la Winfried Kretschmann (in Baden-Württemberg). Vielleicht hätte man es doch einmal mit Robert Habeck aus Kiel probieren sollen?