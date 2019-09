Die Kollektion Vans x Van Gogh Museum ist von den späten Arbeiten des Künstlers inspiriert. Einige der bekanntesten Werke des Künstlers wurden in Prints verwandelt und gestalten post-impressionistische Streetwear. Mit dabei ist auch das berühmte Selbstportrait des Künstlers, das Sneaker, Bomberjacken und Rucksäcke ziert. Außerdem sind Werke wie Mandelblüte und Sonnenblume in der Kollektion zu sehen. Die Highlights der Linie? Eine Ode an Van Goghs Gemälde Altes Weingut mit Bäuerin auf einem Old Skool und einem Classic Slip-On.