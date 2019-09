So erlebte ein Undercover-Reporter eine Reise mit Rechten nach Israel

Abends essen wir in einem belebten Restaurant, Fabian und Karl links von mir, der Unternehmensberater Werner rechts. „Die Invasion ist gesteuert, sie wollen uns muslimisieren“, fängt Fabian wieder an. „Glaubst du, dass uns die Muslime angreifen werden?“, fragt Werner. „Es wird passieren“, antwortet Fabian. Das liege in der Rasse der Muslime begründet. „Rassentheorie ist nicht mehr die Frage der Stunde“, antwortet Karl trocken. Fabian stottert kurz, dann sagt er, er glaube, dass der amerikanische Geldadel diese Verschwörung steuere. Er helfe dabei, dass Waffen in Deutschland bereits gelagert werden, für die „feindliche Übernahme“. Karl hält noch einmal dagegen: „Wenn du das glaubst, bist du ein Antisemit.“ Durch sein altersweises Auftreten hat er in der Gruppe die Rolle des Elder Statesman eingenommen. Er strahlt genug Autorität aus, um die anderen für einen Augenblick zu irritieren. Grundsätzliche Diskussionen beginnt er nicht.

An diesem Abend, an diesen zwei Tischen in Tel Aviv, nimmt das, was Parteienforscher Wählerwanderung nennen, menschliche Züge an. Jeder in der Gruppe hatte einen Moment, in dem er sich vom bisherigen Fünfparteiensystem abgewandt hat. Karl entdeckte mit dem Atomausstieg die AfD für sich. Für den ehemaligen SPD-Wähler Fabian verlor die SPD vermutlich mit dem Strukturprogramm Agenda 2010 ihren Status als linke Volkspartei. Er wechselte zunächst zur Linken und fand dann bei der AfD seine neue politische Heimat. Auch Jörg Henke sympathisierte mit der Linken, bevor er AfD-Abgeordneter wurde. Den Unternehmensberater und den Ex-Pharmavorstand hat der Crash der FDP nach rechts getrieben – und alle hier eint das Unverständnis über den Linkskurs der CDU, der für sie 2014 in der Flüchtlingspolitik gipfelte.