Die 5 besten Looks für die angesagtesten Reiseziele dieser Saison

Der März ist jedes Jahr der Monat, in dem mein Instagram-Feed unverhältnismäßig mit Urlaubsbildern geflutet wird. Blaues Meer, Palmen, exotische Tiere und Großstädte mit Kulturschockgarantie lassen mich dann vor Neid ganz grün werden. Ich bin ein großer Gönner, aber an Regentagen wie heute scrolle ich mich mit wachsender Missgunst durch die Abenteuer der anderen. Lächelnd vorm Taj Mahal, nackte Beine, die gen kristallblauen Ozean gereckt sind, Badesessions in heißen Quellen umgeben von Schnee, Handshakes mit kleinen Äffchen – es reicht, Leute. Und bevor ich immer angefressener auf einem Smartphone herumhacke, bis das Glas kracht, denke ich an mein Herz und das potentielle Magengeschwür und mache einfach Urlaub im Kopf. Und weil man auch in den Urlaub fährt, um einen Grund für eine neue Garderobe zu haben, packen wir unsere Koffer mit den schönsten und neuesten Looks, die dann euch auf Instagram die Herzen zufliegen lassen. Alle, die gerade ihren fünften Kaffee trinken anstatt den fünften Cuba Libre in Tulum, lade ich also herzlich ein mitzukommen. Auf geht’s zu fünf wunderschönen Urlaubszielen und dem dazu passenden Looks.