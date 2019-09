Hochzeitsplanung will gekonnt sein. Über jede einzelne Sache Buch zu führen, wird irgendwann bestenfalls überwältigend – im schlimmsten Fall aber, ist es ein Alptraum. Wie wär es also mit einer Traumhochzeit, irgendwo weit weg, exotisch und abgelegen?



Außer der unverhältnismäßig schönen Fotokulissen und ein All-Inclusive-ähnliches Erlebnis, das den Planungsbedarf potentiell reduzieren kann, sorgt die Reisekomponente auch automatisch für eine Filterung der Gästeanzahl – es wird also mit großer Wahrscheinlichkeit intimer und sorgloser.



Vom Luxusresort in Mexiko bis zum hippen Boutique-Hotel in Austin, Texas, haben wir fünf einzigartige Locations für eine exotische Fernweh-Hochzeit zusammengestellt. Such’ dir dein Traumziel aus unserer Galerie aus und pack’ die Koffer!