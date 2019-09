Der neueste Trend in Sachen Haarfarbe ist dank Jack Howard , dem Mann, der uns Babylights brachte, endlich auch in Deutschland angekommen: Écaille, auch Tortoiseshell, also Schildpatt genannt. Der Colorist aus London erzählte im Interview mit Refinery29, dass er diese Art des Haarefärbens vor zirka zwei Jahren über Social Media entdeckte. „Ein Freund von mir aus Kalifornien postete einige Bilder auf Instagram und es hat sich seitdem zu einem Trend entwickelt. Wir bewegen uns weg von Ombré und eher in Richtung eines satteren, nuancierteren Brunette-Look“.