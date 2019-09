Ins Leben gerufen wurde die „ART x LUX Conference“ vom erfolgreichen Webmagazin The Art Gorgeous , dessen Ursprung einst dem Grundkonzept "What the Artgirls love and wear“ entsprang. Mittlerweile ist aus The Art Gorgeous selbst ein erfolgreiches Medienunternehmen und Kommunikationshaus geworden, dessen Hauptfokus auf der Entwicklung kreativer Strategien zwischen Unternehmenswelt und Kunstkosmos liegt. Ihr Debüt feierte die „ART x LUX Conference“ 2016 in Hong Kong, in Berlin geht sie nun in die zweite Auflage.