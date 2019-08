Für Erwachsene ist es vielleicht eher merkwürdig, aber viele 13-Jährige empfinden es als völlig normal – die Rede ist von Instagram-Bildern junger Mädchen, in dem sie ihre Lieblingsoutfits tragen und sich schön in Szene setzen, aber ihre Gesichter mit dicken schwarzen Streifen fast bis zur Unkenntlichkeit zukritzeln. Manchmal ist es auch nur ein Auge oder ein Pickelchen am Kinn , das mit Bildbearbeitungstools oder Snapchat auf diese Weise “abgedeckt” werden soll. In einigen Fällen werden so aber ganze Körperstellen bearbeitet. So verschwinden beispielsweise das Dekolleté oder die Beine unter der Farbe oder auch mal die kleinen Haare auf den Armen – je nachdem, was die Mädchen verbergen wollen.