An ihrem freien Nachmittag am Dienstag besuchte sie Flüchtlinge und die freiwilligen Helfer in der Notunterkunft im alten Rathaus Wilmersdorf. Sie war schon einmal da, sprach mit Familien und den Betreuern. Damals spendete sie Tischtennisplatten, denn bei all den Schwierigkeiten, sei es Sarandon stets wichtig, „dass der Spaß nicht vergessen wird“, so Dokumentarfilmer Bryn Mooser über seine Mentorin. 2010 haben sie sich nach dem verheerenden Erdbeben auf Haiti kennengelernt, sie verbindet soziales und politisches Engagement – deshalb sind auch zusammen die Gesichter von Kapitel Zwei der #mbcollective Fashion Story, deren Bilder und deren Modefilm Menschlichkeit, Nachhaltigkeit und Stil zusammenbringt.