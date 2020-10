Super-Fertility: Was ist das & warum kann sie zu Fehlgeburten führen?

An dieser Stelle möchte ich noch kurz erwähnen, dass das Konzept von erhöhter Fruchtbarkeit in manchen Kulturen negativ stereotypisch belastet ist. Oft betrifft es Menschen bestimmter Herkunft oder Religion. In einem Artikel für The Independent schreibt die Verhaltensforscherin Dr. Pragya Agarwal beispielsweise, Frauen of Color gelten häufig als besonders fruchtbar und sogar als „verantwortlich für schnelles Bevölkerungswachstum und übervölkerte Innenstädte“. Und das kann wiederum dazu führen, dass sie nicht die Hilfe und Unterstützung bekommen, die sie bräuchten. Dazu kommt: Wenn dein Umfeld davon ausgeht, du würdest aufgrund deiner Herkunft oder Kultur viele Kinder bekommen (können), kann das für Schuld- und Schamgefühle sorgen, wenn es mit der Schwangerschaft eben nicht klappt. Der stereotypische Ruf, besonders fruchtbar zu sein, kann den Frauen in solchen Communitys somit nicht nur enorm schaden, sondern lenkt gleichzeitig auch von der potentiell verheerenden Wirkung der „Superfruchtbarkeit“ – und damit auch der wiederholten Fehlgeburten – ab.