7 Sun Mists zum Sonnenschutz auffrischen unterwegs ohne das Gesicht zu berühren

Cremst du noch oder sprühst du schon? Für einen ausgeglichenen Sonnenschutz solltest du am besten auf beides setzen, denn während die Creme morgens die Basis bildet, um deine Haut zu schützen, muss im Laufe des Tages nachgelegt werden. Sei es beim Shoppingbummel oder Auskatern am See; es lohnt sich immer, ein Sun Mist dabei zu haben. Damit lässt sich der Sonnenschutz nämlich easy verteilen, ohne dass du dir dabei ins Gesicht fassen musst und im Zweifel nicht nur SPF sondern auch Bakterien auf der Haut verteilst.