Mädchen mit triezenden Müttern wachsen zu erfolgreicheren Frauen heran

„Egal, wie sehr man versucht, sich gegen die Tipps und Empfehlungen der Eltern zu wehren, beeinflussen sie trotzdem, auch wenn nur subtil, ein Leben lang die Entscheidungen, die man trifft“, so Wissenschaftlerin Ericka Rascon-Ramirez. Ist es also möglich, dass man, während man darüber nachdenkt, auf eine Erstsemester-Party zu gehen anstatt für die anstehende Statistik-Klausur zu lernen, die Stimme seiner Mutter hört? „Kind, was soll bloß aus dir werden?“