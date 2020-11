10 Statement-Tischlampen, die mehr können als nur leuchten

Es ist Herbst, fast Winter. Da draußen treibt eine Pandemie ihr Unwesen. Und während uns die Regierung zwar erlaubt , zwischen Weihnachten und Silvester mit einer Auswahl unserer Liebsten zusammenzukommen, verbringen wir in dieser kalten Jahreszeit wohl doch ungewöhnlich viel Zeit allein zu Hause. Da sollte dieses Zuhause doch so gemütlich wie möglich sein, oder?Damit das auch klappt, brauchst du vor allem eins: Licht. Das hilft nachweislich sogar dabei, einer Winterdepression vorzubeugen . Und während du dir natürlich nicht die Sonne selbst in die Bude holen kannst, gibt es auf dem Markt eine riesiger Auswahl an Lampen, die deinem Alltag im Homeoffice und (Home-)Feierabend in unzähligen Formen und Farben trotzdem ein hübsches Licht aufgehen lassen. Kurz gesagt: Du brauchst eine Statement-Lampe!Die ist nämlich nicht bloß praktisch und erfüllt ihren erleuchtenden Zweck, sondern verleiht deinen Zimmern auch noch Wärme und Charakter. Wenn du also Lust auf was Neues hast, ohne aber gleich zur Wandfarbe greifen zu wollen, versuch’s doch erstmal mit einer Statement-Lampe. Und wenn du nicht weißt, wo du mit der Suche anfangen sollst, können wir helfen!Voilà: Es folgt eine kleine Auswahl unserer strahlenden Trend-Favoriten, die zum Beispiel deinem Homeoffice, deinem Nachttisch oder deiner Couchecke neues Licht & Leben einhauchen.Refinery29 macht es sich zum Ziel, dir nur die besten Produkte vorzustellen, damit dich die Auswahl der Onlineshops nicht erschlägt. Deshalb wurde alles, was wir dir empfehlen, liebevoll vom Team kuratiert. Wenn du über Refinery29 zu einem Onlineshop gelangst und etwas kaufst, bekommen wir gegebenenfalls einen Teil des Umsatzes über die Affiliate-Linksetzung.