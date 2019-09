Hammock & andere Fitnesstrends 2019, die sich anfühlen wie Spielen

Nein, beim einfach Faulenzen in der Hängematte verbrennt der Körper auch im Jahr 2019 (leider) nicht von alleine Energie, man muss schon etwas dafür tun, aber das fühlt sich beim Aerial Yoga eher nach einer spaßigen Einführung in den Zirkus an als ein hartes Workout. Während du in der Luft hängst, führst du leicht abgewandelte Yoga-Übungen aus. Die Vorteile gegenüber klassischem Yoga? Erstens, die Möglichkeit des Aushängens, was vor allem für Büromenschen eine echte Wohltat ist, die deutliche Entlastung der Wirbelsäule und natürlich der Spaß an der Sache. Du schwebt durch den Raum, ohne die Einschränkung eines Bodens und darfst zwischendrin sicher auch mal nicht nur den Körper, sondern auch die Seele baumeln lassen.