Wir haben die Bilder vom Woman's March im Kopf, von Anti-Trump-Läufen und Demos gegen Kohlekraftwerke – doch eine neue Studie zeigt, dass die Beteiligung bei Protesten in Deutschland wirklich gering ist: Lediglich 11,3 Prozent der Männer und 9,5 Prozent der Frauen ab 16 Jahren sind demnach in den vergangenen fünf Jahren zu Protestaktionen auf die Straße gegangen. Rund 38 Prozent der Deutschen könnten sich vorstellen, in Zukunft an einer Demonstration teilzunehmen. Doch für mehr als die Hälfte der Frauen (52,7 Prozent) und jeden zweiten Mann (51 Prozent) käme diese Form der politischen Meinungsäußerung gar nicht in Frage. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Ipsos in Zusammenarbeit mit Statista.