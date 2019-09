Klammheimlich haben sich Overknees in den letzten drei Jahren ihren Weg in unsere Schuhschränke und in unsere Herzen erschlichen. Während die Boots vor einiger Zeit noch leicht anrüchig wirkten, gehören sie mittlerweile quasi zum guten Stylington.



Aber wie trägt man die überkniehohen Stiefel am besten, ohne beim gegenbüber Pretty Woman-Assoziationen zu verursachen? Wir haben da drei Vorschläge, die beweisen wie wandelbar Overknees tatsächlich sind. Mit den richtigen Kombinationspartnern können die Boots nämlich elegant, hippiesk oder sogar lässig wirken. In unserer Slideshow erfahrt ihr wie; Shoppingoptionen inklusive!