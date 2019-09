Was passierte, als ich aufhörte mich slutty anzuziehen

Tag 6: Vielleicht auch, weil das Ende in absehbare Nähe rückte, war Freitag mit der härteste Tag. Meine Motivation hatte erste Risse bekommen und so entschied ich mich für ein Kleid, dass nicht mehr ganz so züchtig war. Dennoch, war mein Outfit weit davon entfernt in irgendeiner Art und Weise sexy zu sein. Ich sah aus, wie eine durchgeknallte Kunstlehrerin. Diesen Tag verbrachte ich damit ein paar Sachen zu erledigen, unter anderem führte mich mein Weg zur KFZ-Zulassungsstelle, wo ich mein Nummernschild ändern lassen wollte. In Amerika ist es möglich sich personalisierte Kennzeichen anfertigen zu lassen. Ich entschied mich für „LATEX“, was der Dame am Schalter ein sichtbares Schmunzeln ins Gesicht zauberte.