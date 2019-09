Unsere Obsession mit allem was aus Skandinavien kommt, dauert ja bereits eine ganze Weile an. Ob nun der minimalistisch Einrichtungsstil, die beneidenswerte Work-Life-Balance oder der herausragende Geschmack, wenn es um Gebackenes geht - so ein bisschen skandinavische Lebensqualität wünschen wir uns auch in unserem Leben. Hygge ist das Stichwort in diesem Winter und genau wie es jetzt wieder Zeit es sich mit Kerzen und leckeren Kuchen gemütlich zu machen, sind die kalten Monate auch dafür prädestiniert, uns mal wieder ausgiebig der Körperpflege zu widmen. Und es ist wohl nicht sonderlich überraschend, dass unsere nordischen Nachbarn auch in Sachen Beauty alles im Griff haben. Auch hier bleiben sie ihrer minimalistischen Linie treu: Einfache Formeln, natürliche Inhaltsstoffe und ganzheitliche Ansätzen - die Investition lohnt sich. Und obendrauf tun die Produkte nicht nur Gutes, sie sehen auch noch verdammt gut aus.