Warum wir Millennials gar nicht so unvernünftig sind, wie unsere Eltern immer denken

Hier beginnt das Dilemma. Denn der oder die Einzelne hat an Wert verloren und es wird immer schwieriger, sich unter steigender Konkurrenz und inmitten des Informationsüberflusses zu behaupten. Wie sollen wir also Realität und Erwartung in Einklang bringen? Indem wir priorisieren. Die Aufmerksamkeit für die Sache mag durch Reizüberflutung schneller verfliegen. Dafür ist es für unsere Generation selbstverständlich, Ad-Hoc-Interessengemeinschaften zu bilden, die sich einem Problem widmen. Dieses Phänomen war deutlich erkennbar beim Engagement in der Geflüchtetenpolitik.