Darum solltet ihr immer mit geschlossener Zimmertür schlafen

Für bessere Durchlüftung, um Kinder nachts zu hören oder für ein Gefühl von Sicherheit: Viele Menschen schlafen nachts bei geöffneter Zimmertür.

Genau davor warnt jetzt das Institut für Sicherheitsforschung (FSRI) in Amerika. Das FSRI zeigt auf Instagram, wie eine geschlossene Schlafzimmertür im Falle eines Feuers Leben retten kann.

“Man kann einen deutlichen Unterschied festmachen: Personen überleben während eines Brandes in Räumen mit geschlossener Tür eindeutig länger”, erklärt der Direktor des FSRI, Stephen Kerber auf der Webseite des Instituts. Ist der Zugang zum Schlafzimmer dicht, können sich Flammen und giftiger Rauch weniger schnell verbreiten, der Sauerstoffgehalt bleibt hoch und die Temperatur steigt nicht so stark an.