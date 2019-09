Sephora eröffnet morgen endlich in Berlin

In Berlin eröffnet gefühlt alle zwei Tage ein neuer Store, doch selten sind wir so hibbelig aufgeregt wie heute. Denn endlich kommt Sephora in die Hauptstadt - geschlagene vier Monate nach dem ersten Opening in München. Dass Bayern sich eher über eine Filiale des französischen Beautykonzerns freuen durfte, haben wir mittlerweile verdaut. So groß ist die Vorfreude auf Sephora in der Galeria Kaufhof am Alexanderplatz.