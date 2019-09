Viele Streetwear-Brands stehen eher für freizügige Outfits; sprich bauchfreies Shirts plus knallenge Jeans oder tief sitzende Jogger und vielleicht noch eine Netzstrumpfhose drunter. Von diesem Look hat sich Shazia Ijaz nicht abgeholt gefühlt und hat deswegen ganz einfach ihre eigene Marke gegründet. Seek Refuge richtet sich an Muslimas, die "Modest Fashion" genauso lieben wie Streetwear und begeistert mit lässigen Looks, die auf der Straße ebenso funktionieren wie im Video deiner Lieblingsrapperin.